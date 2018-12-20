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Порошенко рассказал, сколько российских танков на украинской границе

Порошенко рассказал, сколько российских танков на украинской границе

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Наземная группировка войск РФ вдоль границы Украины, на временно оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму составляет 28 батальонных тактических групп и более 1120 танков. Об этом рассказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Донецкой области, передает корреспондент УНН.

"Наземная группировка войск РФ вдоль границы Украины, на временно оккупированных территориях в Донбассе и Крыму составляет 28 батальонных тактических групп, более 1120 танков, 2600 бронированных машин, 1230 артиллерийских систем и 442 РСЗО, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов", - сказал Порошенко.

Кроме того, по словам Президента, данные космической разведки демонстрируют размещение российских танков на расстоянии 18 км от украинской границы.

Лишь на одном из направлений численность танков с середины сентября увеличилась почти втрое - с 92 до 250 машин.

Напомним, в разведке отметили, что с 1 декабря этого года вновь вблизи государственной границы российский военный контингент был приведен в оперативную готовность и может выполнять задачи на территории Украины.

Источник: УНН
Теги: граница, Россия, Украина, танки
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