После голосования за переименование УПЦ МП в Раде подрались нардепы

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Верховной Раде после голосования о переименовании УПЦ МП произошла драка между народными депутатами Нестором Шуфричем и Юрием Березой, передает корреспондент УНН.

Драка произошла после голосования парламента о переименовании УПЦ МП.

Так, нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич сорвал плакат, висевший на трибуне Верховной Рады, после чего нардеп от фракции "Народный фронт" Юрий Береза ударил Шуфрича в лицо. Завязалась потасовка.

В эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН Шуфрич объяснил, что сорвал плакат с трибуны Верховной Рады потому, что "он его возмутил".

"Он меня возмутил. Меня возмутило само присутствие плакатов на главной трибуне страны в принципе", – сказал Шуфрич.

На вопрос, в таком случае возмущал ли его плакат об освобождении Надежды Савченко, который ранее висел на трибуне парламента, Шуфрич ответил, что поддерживал Савченко.

"Я поддерживал Надежду Савченко, и это был вопрос защиты человека. А когда плюмажат гражданина Украины, который, кстати, для тех же представителей "Народного фронта", людей, которые были в плену и вернулись домой, сделал много. Я такое не поддерживаю", – отметил нардеп.

Он добавил, что не собирается подавать заявление в правоохранительные органы.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №5309, которым запретила УПЦ МП называться украинской. "За" соответствующий документ проголосовали 240 народных депутатов.

Отметим, что сегодня верующие Украинской православной церкви Московского патриархата вышли под здание Верховной Рады из-за недовольства перспективой переименования их церкви.