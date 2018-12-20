"Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За життя" и БПП лидируют в рейтингах - исследование

КИЕВ. 20 декабря. УНН. “Батькивщина”, “Оппозиционная платформа — За життя” и “Блок Петра Порошенко” возглавили рейтинг партий, которые получают наибольшую поддержку среди украинцев. Об этом говорится в результатах социологического исследования, проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой “Социопрогноз”, обнародованного в Киеве на пресс-конференции, передает УНН.

Согласно данным соцопроса, 25% определившихся избирателей, которые намерены голосовать, отдадут свои голоса на следующих парламентских выборах партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко. На втором месте находится “Оппозиционная платформа — За життя” Вадима Рабиновича. За нее готовы проголосовать 13,5% украинцев. На третьем месте — “Блок Петра Порошенко” с 13,3% поддержки. Далее следует “Гражданская позиция” Анатолия Гриценко с 12,9% поддержки. Радикальная партия Олега Ляшко набирает 9,9% голосов. “Самопомич” Андрея Садового — 5%.

По словам руководителя аналитической группы “Социопрогноз” Михаила Пересунько, 36% опрошенных украинцев точно намерены голосовать на парламентских выборах, еще 40% ответили, что скорее всего будут голосовать на выборах в Верховную Раду.

Пересунько также отметил, что электоральная активность украинцев на предстоящих президентских выборах также находится на достаточно высоком уровне. Так, 45% опрошенных ответили, что пойдут на президентские выборы, 33% сказали, что скорее пойдут. Точно не пойдут 11% респондентов.

На первом месте среди определившихся избирателей, которые намерены голосовать на выборах президента, находится Юлия Тимошенко, у которой 24,5% поддержки. На втором месте находится Юрий Бойко с 13,1 % поддержки. Столько же избирателей готовы отдать голоса за действующего президента Петра Порошенко. За Анатолия Гриценко готовы проголосовать 12,7% определившихся респондентов. За ним следует Олег Ляшко, у которого 10,8% поддержки. За мэра Львова Андрея Садового готовы отдать голоса 6,4% определившихся избирателей. Александр Шевченко имеет 3% поддержки, Евгений Мураев — 2,4%.

Опрос был проведен с 7 по 18 декабря 2018 года в 24-х областях Украины и г. Киеве (исключая временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Всего было опрошено 2022 респондента. Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах и соотношении переменных от 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 составляют 1,36 — 2,24 процента. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента “с глазу на глаз”.