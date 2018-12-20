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Украина призывает исключить РФ из системы SWIFT

Украина призывает исключить РФ из системы SWIFT

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины призывает исключить Российскую Федерацию с международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). Соответствующий призыв размещен вместе с иллюстрацией, на которой изображен выключатель и лампа с российским гербом внутри, на странице дипведомства в Facebook, передает УНН.

"No SWIFT for Russia! (Никакого SWIFT для России - ред.)", - говорится в сообщении, которое сопровождает соответствующую иллюстрацию.

Так, SWIFT - это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Главный офис расположен в Брюсселе.

Ранее специальный представитель госдепа США по вопросам Укрины Курт Волкер заявил, что окончательный ответ США и ЕС на атаку России еще формируется и в арсенале американского правительства и их союзников остается еще немало рычагов давления на Россию. В частности, не исключено возможности ограничения права российских судов заходить в порты, как и "ядерную опцию" отключения России от SWIFT.

Отметим, ранее исключить Россию из системы предлагал сейм Литвы в новой резолюции, принятой после российского акта агрессии в районе Керченского пролива.

Как сообщал УНН, ранее Министерство иностранных дел призвало страны мира запретить заход в их порты российским судам.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, SWIFT
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