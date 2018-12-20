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Правительство Британии заплатит штраф за проигрыш в Европейском суде по Brexit

Правительство Британии заплатит штраф за проигрыш в Европейском суде по Brexit

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховный общественный суд Шотландии постановил взыскать с правительства Великобритании 105 000 фунтов стерлингов из-за проигрыша в Европейском суде дела относительно одностороннего выхода из Европейского Союза. Зато Британия может отменить Brexit без консультации с другими членами ЕС - об этом сообщает Daily Express, пишет УНН.

Сумма судебных расходов, которую должно заплатить правительство, является по мнению политиков и адвокатов, искавших пути к отмене Brexit, максимально возможной. Решение о взыскании этой суммы было принято после того, как Верховный общественный суд Шотландии утвердил постановление Европейского суда, что позволяет Великобритании отменить решение о выходе из ЕС.

Напомним, 10 декабря Европейский суд постановил, что Великобритания может прекратить действие статьи 50 Лиссабонского договора в одностороннем порядке, то есть отменить Brexit без согласия 27 членов ЕС.

Источник: УНН
Теги: Brexit
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