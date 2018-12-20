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Самому младшему захваченному РФ моряку сегодня исполнилось 19 лет

Самому младшему захваченному РФ моряку сегодня исполнилось 19 лет

Андрей Эйдер

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В четверг, 20 декабря, самому младшему из захваченных россиянами возле Керченского пролива украинских моряков Андрею Эйдер исполняется 19 лет. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"Сегодня Андрею Эйдер, самому младшему из захваченных Россией украинских моряков, исполняется 19 лет. Силы, мужества и веры Вам, Вашим близким и всем нам", – написал министр.

По его словам, МИД делает все возможное, чтобы украинские моряки быстрее вернулись домой.

Напомним, сегодня уже пятнадцатый захваченный россиянами в районе Керченского пролива украинский моряк, который находится в российском СИЗО, назвал себя военнопленным.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированный город Керчь. В плен были взяты 24 человека.

Источник: УНН
Теги: Россия, моряки, Павел Климкин, День рождения
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