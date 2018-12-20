Марчук рассказал, как проходят переговоры в Минске

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Во время переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске на первом этапе Украина и Россия говорят один на один, а представителей ОРДО и ОРЛО привлекают к решению проблемных вопросов в последнюю очередь. Об этом сказал представитель Украины в трехстороннем контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"Переговоры проходят в несколько этапов. Первый этап - это Россия и Украина разговаривают один на один, эти переговоры ведет ОБСЕ. Там обсуждается почти все. После этого приглашаются представители ОРДО и ОРЛО, после того, как мы считаем нужным их пригласить, и обсуждается вопрос с их участием: мы им задаем вопросы, а они отвечают - это второй этап. Третий этап - это уже, когда в большом зале переговоры ведутся с участием всех экспертных групп, представителей посольства и всех тех, кто участвовал в первых двух этапах", - сказал Марчук.

Он также добавил, что подобная структура переговоров еще раз доказывает, что ключевые решения и линия поведения заранее прописывается Москвой.

"Иногда говорят, что в Минске мы там с сепаратистами. Да они сидят, но начинаются переговоры один на один с Россией. И когда мы видим на первом этапе, что по некоторым вопросам мы не достигнем результата, то совершенно ясно, что решает не ОРДО, ОРЛО позицию, которую там занять, а решает Россия", - отметил Марчук.

Напомним, первый вице-спикер парламента, Уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что на переговорах в Минске украинская сторона еще раз подтвердила предложение 27 декабря в 12:00 провести освобождение заложников и политзаключенных, но РФ занимает деструктивную позицию и категорически отказалась признать своих своими, назвав их "отпускниками", "добровольцами".