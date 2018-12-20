ЦИК утвердила календарный план подготовки к проведению выборов Президента

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года. Такое решение было принято на заседании ЦИК, передает корреспондент УНН.

“Утвердить календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года”, — объявила на заседании член ЦИК Светлана Кустова.

Она отметила, что постановление будет направлено Верховной Раде, Кабинету министров, МВД, МИД, Мининформполитики, Мининфраструктуры, Минкультуры и другим ведомствам, которые имеют отношение к подготовке и проведению избирательной кампании.

Как сообщал УНН, в ЦИК выразили рекомендацию о необходимости изменить закон о выборах Президента.

В 2019 году в Украине должны состояться выборы президента и парламента. Так, президентские выборы намечены на 31 марта 2019 года, а выборы в Верховную Раду IX созыва — 27 октября.

Центральная избирательная комиссия Украины — постоянный коллегиальный государственный орган, который наделен полномочиями по организации подготовки, проведению выборов президента, народных депутатов, депутатов Верховной Рады АР Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, председателей общин, организации всеукраинского и местных референдумов в порядке и в пределах, установленных законами Украины.