ЦИК до 10 апреля должен установить результаты выборов Президента

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Центральная избирательная комиссия должна установить результаты выборов Президента Украины, которые запланированы на 31 марта 2019 года, максимум до 10 апреля. Об этом говорится в утвержденном ЦИК календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, передает корреспондент УНН.

Согласно календарному плану, ЦИК должен установить результаты голосования в день выборов Президента и составления соответствующего протокола в течение десяти дней, но не позднее, чем на третий день со дня получения всех протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах соответствующих ТИК.

В то же время, граничная дата установления результатов выборов - до 10 апреля 2019 года включительно.

Напомним, ЦИК утвердила календарный план подготовки к проведению выборов Президента.

В 2019 году в Украине должны состояться выборы президента и парламента. Так, президентские выборы намечены на 31 марта 2019 года, а выборы в Верховную Раду IX созыва - 27 октября.

Центральная избирательная комиссия Украины - постоянный коллегиальный государственный орган, который наделен полномочиями по организации подготовки, проведения выборов Президента, народных депутатов, депутатов Верховной Рады АР Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, председателей общин, организации всеукраинского и местных референдумов в порядке и в пределах, установленных законами Украины.