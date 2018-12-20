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Рада утвердила календарный план на следующую сессию

Рада утвердила календарный план на следующую сессию

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла постановление №9419, которым утвердила календарный план проведения следующей десятой сессии парламента. "За" соответствующее решение проголосовало 239 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Согласно документу следующая парламентская сессия начнется 5 февраля и закончится 19 июля 2019 года.

На время проведения десятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва проектом календарного плана отводятся для:
- пленарных заседаний Верховной Рады Украины - 12 недель
- работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (группах) - 8 недель
- работы народных депутатов Украины с избирателями - 4 недели
- проведения "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины - 12 часов.

Кроме этого, перед голосованием Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил перенести заседание согласительного совета парламента с 14 на 15 января 2019 года.

"У меня есть предложение, чтобы мы согласительный провели 15 января. Чтобы 14 января, когда будет старый новый год, мы все же не имели согласительного. То есть январская неделя остается. Только согласительный не 14, а 15 утром, а затем сессионный день", - сказал Парубий.

Депутаты поддержали это предложение. Неделя с 15 по 18 января будет последней неделей заседаний девятой сессии Верховной Рады Украины.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада запретила УПЦ МП называться украинской.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина
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