Украина тайно продлила контракт на поставку ядерного топлива из РФ - СМИ

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Осенью этого года тайно было заключено соглашение с российской компанией "ТВЭЛ", которая продлевает контракт на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС до 2025 года. Об этом сообщает издание "Зеркало недели", передает УНН.

"Осенью этого года, уже после принятия политического решения о прекращении действия рамочного Договора о дружбе Украины с РФ, в атмосфере секретности было заключено соглашение с российской компанией "ТВЭЛ", которая продлевает контракт на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС до 2025 года, срок действия которого истекает в 2020 году", - пишет издание.

По его данным, подписание этого документа, а также некоторые другие действия украинской власти в атомной энергетике за последнее полугодие могут еще надолго закрепить (если не увековечить) доминирование страны-агрессора в стратегической отрасли, что дает Украине 55-60% электроэнергии, и значительно снизить энергетическую безопасность государства.

При этом СМИ добавляет, что глава НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский еще 17 августа написал премьер-министру Владимиру Гройсману, что "заключение такого дополнительного соглашения к действующему контракту с российской компанией может иметь негативный резонанс", и выразил мнение о необходимости рассмотрения этого вопроса на закрытом межведомственном заседании под председательством премьер-министра. Подписанное "Энергоатомом" соглашение с русскими закрепляет за "ТВЭЛ" до 2025 года доминирующее положение на украинском рынке (8 реакторов из 15).

"То есть, вместо того, чтобы усилить тех, кто нам готов и хочет помочь, ведомство Недашковского укрепляет позиции тех, от кого мы ждем вероломства", - говорится в материале.

Также издание отметило, что в условиях агрессии со стороны РФ у российского "ТВЭЛ" - 60% поставок топлива для атомных реакторов, в то время как в американской Westinghouse при наличии контрактных обязательств перед украинской стороной обеспечить АЭС топливом в случае прекращения поставок из РФ - 40%.

СМИ добавляет, что попытки ограничить присутствие Westinghouse на украинском рынке направленные на создание условий, при которых американская компания может вообще уйти из Украины, хотя и планировала открыть в Украине производство.

Напомним, еще в прошлом году международная компания Westinghouse заявила, что в случае отказа России поставлять в Украину свежее ядерное топливо для атомных электростанций готова его полностью заменить.

В июле этого года один из энергоблоков Южно-Украинской АЭС стал первым в Украине, который работает исключительно на топливе компании Westinghouse с США.

В начале года Westinghouse Electric подписала с "НАЭК "Энергоатом" соглашение о продлении поставок ядерного топлива до 2026 года.