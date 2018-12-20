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Украина вернет Донбасс в ближайшее время - Коломойский

Украина вернет Донбасс в ближайшее время - Коломойский

Игорь Коломойский

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украина в ближайшее время вернет оккупированные районы Донбасса, а затем и оккупированный Крым. Об этом сказал в интервью Дмитрию Гордону бизнесмен Игорь Коломойский, передает УНН.

Бизнесмен уверен, что Украина вернет как оккупированные районы Донбасса, так и Крым.

"Причем Донбасс в ближайшее время, а Крым - надо потерпеть", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что имеется в виду под "ближайшее время", Коломойский сказал, что "максимум пять лет".

Напомним, Национальный банк Украины подал иск к Первой инстанции суда Республики и Кантона Женевы против бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского на общую сумму 6,64 млрд грн.

Добавим, что в 2016 году "Приватбанк" перешел в стопроцентную собственность государства.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина
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