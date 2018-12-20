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Аннексия Крыма для России была большой ошибкой - Коломойский

Аннексия Крыма для России была большой ошибкой - Коломойский

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Для Российской Федерации была большой ошибкой аннексия Крыма. Об этом сказал бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Дмитрию Гордону, передает УНН.

"Когда они его (Крым - ред.) аннексировали, я считаю, это была для них большая ошибка. То, что РФ сделала. Так могло произойти неожиданно везде. Во всяком случае на левобережье", - сказал он.

Ранее Коломойский заявил, что Украина в ближайшее время вернет оккупированные районы Донбасса, а затем и оккупирован Крым. В частности, бизнесмен добавил, что планы Путина по Украине в 2014 году были спонтанными.

Напомним, Национальный банк Украины подал иск к Первой инстанции суда Республики и Кантона Женевы против бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского на общую сумму 6,64 миллиарда грн.

Добавим, что в 2016 году "Приватбанк" перешел в стопроцентную собственность государства.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, 2014 год, Коломойский
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