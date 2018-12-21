Великобритания и Польша договорились расширить диалог по противодействию России

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Великобритания и Польша договорились "усилить оборону и безопасность, чтобы противостоять новым угрозам, таким как кибератаки и враждебная активность России". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт британского МИД.

"Сегодня мы договорились о продвижении в ряде ключевых областей, в том числе о начале совместных консультаций по вопросам кибербезопасности и по России в начале следующего года", - рассказал глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Он добавил, что стороны подчеркнули желание "сделать НАТО эффективным инструментом для отображения этих вызовов".

Как сообщал УНН, спецслужбы Великобритании намерены усилить давление на шестерых российских предпринимателей, которых они считают близкими к руководству России.