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Епифаний поблагодарил США за поддержку

Епифаний поблагодарил США за поддержку

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Михайловском Выдубицком монастыре состоялась встреча посла США в Украине Мари Йованович с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием, об этом сообщает УНН со ссылкой на издание "Киевские епархиальные ведомости".

"Митрополит поблагодарил Соединенные Штаты Америки за усилия, направленные на защиту свободы вероисповедания во всем мире, а затем - за поддержку права православных в Украине на независимую Церковь, согласно собственному выбору", - сообщается в издании.

Встреча сторон предусматривала обмен наработками и идеями по ряду вопросов, связанных с практическими аспектами возникновения ПЦУ.

Как сообщал УНН, Государственный секретарь США Майкл Помпео провел телефонный разговор с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Источник: УНН
Теги: США, церковь, Епифаний
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