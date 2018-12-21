Палата представителей США согласилась выделения 5,7 млрд долларов в стену на границе с Мексикой

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Палата представителей Конгресса США приняла в четверг проект резолюции об очередном временное продолжения работы федерального правительства до 8 февраля 2019 года, включив туда расходы в размере 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию голосования, которая велась на сайте нижней палаты законодательного органа страны.

Теперь законопроект должен поступить на рассмотрение Сената Конгресса США, который ранее также принял аналогичный законопроект, но без включения туда расходов на стену. Если выдвинутая Палатой представителей версия инициативе пройдет в Сенате, она будет направлена на подпись президенту США Дональда Трампа. Однако, как заявил ранее лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер, у демократов достаточно голосов, чтобы заблокировать в Сенате любую резолюцию, предусматривающую финансирование стены.

На данный момент американские законодатели так и не приняли бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался уже 1 октября.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп поддержал во вторник сразу два иммиграционных законопроекты, которые были внесены ранее в Палату представителей американского Конгресса.