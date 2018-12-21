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В США и ЕС призвали РФ освободить крымского татарина

В США и ЕС призвали РФ освободить крымского татарина

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Посольство США в Украине и пресс-секретарь Европейской службы внешних дел Майя Косьянчич призвали РФ освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и всех украинских политзаключенных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблоги посольства и пресс-секретаря в Twitter.

“Мы призываем Россию освободить Эдема Бекирова, состояние здоровья которого очень тяжелый, и ему не оказывают медицинскую помощь. Мы стоим вместе со всеми несправедливо задержанными украинскими политзаключенными и призываем Россию освободить их немедленно”, — говорится в сообщении посольства США в Украине.

Пресс-секретерь Европейской службы внешних дел Майя Косьянчич, в свою очередь, сделала похожее заявление.

“Мы ожидаем немедленного освобождения крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого задержала российские власти”, — написала в Twitter пресс-секретарь Европейской службы внешних дел Майя Косьянчич.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко и Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер скоординировали подходы относительно продолжения международного давления на Россию.

Источник: УНН
Теги: США, ЕС, Россия, Крым, Украина
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