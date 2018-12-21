В ГПУ прокомментировали отмену санкций против Азарова

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В ГПУ прокомментировали судовое решение об отмене санкций с экс-премьера Николая Азарова. Несмотря на отмену санкций - его активы в Украине и за рубежом находятся под арестом в рамках уголовных дел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Генерального представителя прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

"Практически все обнаруженные активы бывших высокопоставленных чиновников (окружение) Януковиче, в том числе Азарова, арестованы в рамках соответствующих уголовных производств как в Украине, так и за рубежом. Арест упомянутых активов по уголовным производств продлится независимо от действия административных санкций ЕС и Швейцарии", - написал Лысенко.

Лысенко добавил, что все активы могут быть возвращены в Украину после вступления в силу соответствующих решений суда. Генеральный секретарь прокуратуры также заверил, что отмена судом решений Совета ЕС о расширении санкций в отношении отдельных лиц не влияет на действующий санкционный режим Евросоюза.

Напомним, суд Европейского Союза отменил санкции в отношении украинского экс-премьер-министра Николая Азарова, продолжены к нему в 2015-м году после введения годом ранее.

Из-за ситуации в Украине в марте 2014 ЕС ввел санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, а также 17 бывших украинских чиновников, которые затем продолжал. К санкционного списка попал, в частности, Николай Азаров .