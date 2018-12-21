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МИД РФ сделал заявление о праздновании в Украине "дня Бандеры"

МИД РФ сделал заявление о праздновании в Украине "дня Бандеры"

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министерство иностранных дел РФ выпустило очередное заявление по Украине - по поводу празднования в 2019 году якобы "дня Бандеры", назвав главу Провода ОУН (б) "преступником", передает УНН.

В российском внешнеполитическом ведомстве заверили, что у них вызывает "сожаление ... отсутствие должной реакции на все это" со стороны, в частности, международных организаций.

В МИД РФ заявили о надежде, что следующее поколение украинских политиков будет "более избирательно относиться к трактовке событий прошлого и не станет переписывать его под свои конъюнктурные нужды".

Как сообщал УНН, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, реагируя на утверждение Верховной Радой одной из памятных дат на 2019 года на 1 января 110-летия со дня рождения лидера и главы Провода ОУН (б) Степана Бандеры, пошутил, что 1 января в Украине выходной довольно давно, а государственный праздник день Бандеры, "к счастью или к сожалению", в Украине отсутствует.

18 декабря Верховная Рада Украины утвердила постановление "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году". В приложении к законопроекту присутствует полный список дат и юбилеев, которые Украина будет отмечать в 2019 году, среди них 1 января - 110 лет со дня рождения Степана Бандеры.

Источник: УНН
Теги: МИД РФ, Степан Бандера
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