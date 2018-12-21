Сегодня состоится первое заседание Совета ветеранов

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сегодня в Житомире в помещении "Дома ветерана" состоится учредительное заседание Совета ветеранов Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов, передает УНН.

"Сегодня в 14:00 в Житомире в помещении "Дома ветерана" (Чудновский путь, 1 - ред.) Состоится первое учредительное заседание Совета ветеранов Украины!", - говорится в сообщении.

В заседании примут участие министр по делам ветеранов Ирина Фриз, председатель Совета ветеранов Владимир Лагута и делегаты из всех регионов страны.

На первом заседании будут рассмотрены актуальные вопросы, которые беспокоят в первую очередь самих ветеранов Украины:

персональный состав совета ветеранов

вопрос предоставления статуса участника боевых действий бойцам добровольческих батальонов

кодекс ветерана

вопрос о достойное чествование наших героев, павших за Украину

Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании, 28 ноября, принял решение о создании Министерства по делам ветеранов.

Как ранее сообщал УНН, Министерство по делам ветеранов начнет прием документов кандидатов в Общественный Совет до конца года.



