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Стало известно, сколько приходов уже перешли к ПЦУ

Стало известно, сколько приходов уже перешли к ПЦУ

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Новая поместная Православная церковь Украины (ПЦУ) насчитывает 7000 приходов. Об этом заявил глава Православной церкви Украины Епифаний в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Сейчас единая Православная церковь в Украине насчитывает примерно 7000 приходов", - отметил Епифаний.

По его словам, ПЦУ не ставит планов по увеличению этого показателя, поскольку стремится к качественному объединению: чтобы процесс перехода в новую церковь происходил исключительно мирным путем.

"Чтобы не было противостояний, и община проявляла право свободного выбора", - подчеркнул Епифаний.

При этом он добавил, что решение о переходе должна принимать община того или иного храма на общем собрании и, в случае выявления желания большинства перейти в новую Церковь, обратиться к архиерею или к местным властям, которые юридически объяснят, как должен осуществиться переход.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №5309, которым запретила УПЦ МП называться украинской.

Верующие УПЦ МП вышли под здание Верховной Рады из-за недовольства перспективой переименования их церкви.

15 декабря во время Объединительного собора в Киеве было принято решение о создании единой поместной Православной церкви Украины.

Источник: УНН
Теги: церковь, Автокефалия, Томос
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