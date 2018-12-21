ВМС в 2019 году получат разведывательный корабль и ракетный комплекс

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Военно-Морские силы Украины в следующем году будут усилены новой техникой. Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.

"Планируем завершить строительство бронированных артиллерийских катеров, и одного десантно-штурмового типа "Кентавр", завершить модернизацию фрегата "Сагайдачный", - сообщил он.



Министр также отметил, что сейчас рассматривается возможность закупки у иностранных партнеров отдельных видов и типов мощных катеров для выполнения отдельных задач на море.



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"Задача ВМС на следующий год - ввести как можно быстрее в боевой состав два катера типа "Island", которые должны прибыть в Украину, завершить строительство ракеты "Нептун" и создать ракетный комплекс, который в перспективе должен перейти на вооружение ВМС Украины", - отметил он.



Напомним, Военно-морские силы Украины рассчитывают получить в следующем году ракетные комплексы "Нептун". Об этом в интервью BBC News сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.