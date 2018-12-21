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Ракетный фрегат РФ движется в направлении Азовского моря - СМИ

Ракетный фрегат РФ движется в направлении Азовского моря - СМИ

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Российский ракетный фрегат движется в направлении Азовского моря из Крыма. Об этом сообщил в пятницу издание Reuters, ссылаясь на слова очевидцев, передает УНН.

Фрегат был замечен на расстоянии в 1,5 морских миль от крымского побережья в районе города Феодосии. По словам очевидца, на борту было видно вертолет.

Как сообщал УНН, накануне Президент Украины Петр Порошенко заявил, что наземные группировки войск РФ вдоль границы Украины, на временно оккупированных территориях в Донбассе и Крыму составляют 28 батальонных тактических групп и более 1120 танков.

Напомним, в разведке отметили, что с 1 декабря этого года вновь вблизи государственной границы российские военные соединения приобрели оперативную готовность и способны выполнять задачи на территории Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, армия, Азовское море, фрегат
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