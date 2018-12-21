Белорусская церковь назвала Православную церковь Украины "раскольническим сообществом"

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Минская епархия Белорусской православной церкви постановила признать "раскольническим сообществом" Автокефальную Православную Церковь Украины во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Об этом говорится на сайте Белорусской православной церкви, передает УНН.

В заявлении говорится, что после проведения Объединительного собора в Киеве и создания в Украине новой церковной структуры, а также из-за "посягательства Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви", Общее собрание Минской епархии постановило:

- Единогласно поддержать решение Священного Синода Русской Православной Церкви, Синода Белорусской Православной Церкви, Архиерейского совета Минской митрополии, Епархиального совета Минской епархии о признании невозможным дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с Константинопольским Патриархатом.

- Выразить искреннюю сыновнюю благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за твердость в стоянии за чистоту церковных канонов и неутомимые труды в деле сохранения единства Церкви.

- Выразить братскую поддержку Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрию, епископата и всей полноте Украинской Православной Церкви и продолжить приношения сугубых молитв о даровании им помощи Божией в несении исповеднического подвига.

- Призвать духовенство и народ Божий Минской епархии беречь чистоту святой православной веры, единство Православной Церкви и твердо следовать принятому священноначалием решением. Провести в приходах Минской епархии работу по разъяснению позиции Русской Православной Церкви в связи с событиями в настоящее время в Украине.

- Продолжить возносить молитвы о скорейшем решении конфликта на земле Украины, исцеление раскола на канонической территории Украинской Православной Церкви, чтобы среди братского народа Украины воцарились мир, терпение, согласие и настоящая христианская любовь.

- Признать раскольническим сообществом так называемую Автокефальную Православную Церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Разъяснить клиру и прихожанам Минской епархии невозможность сослужения с "духовенством" указанной неканонической структуры и участия в совершаемых ею "таинствах".

Напомним, результатами Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №5309, которым упорядочила названия религиозных организаций. "За" соответствующий документ проголосовало 240 народных депутатов.