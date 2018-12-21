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Белорусская церковь назвала Православную церковь Украины "раскольническим сообществом"

Белорусская церковь назвала Православную церковь Украины "раскольническим сообществом"

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Минская епархия Белорусской православной церкви постановила признать "раскольническим сообществом" Автокефальную Православную Церковь Украины во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Об этом говорится на сайте Белорусской православной церкви, передает УНН.

В заявлении говорится, что после проведения Объединительного собора в Киеве и создания в Украине новой церковной структуры, а также из-за "посягательства Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви", Общее собрание Минской епархии постановило:

- Единогласно поддержать решение Священного Синода Русской Православной Церкви, Синода Белорусской Православной Церкви, Архиерейского совета Минской митрополии, Епархиального совета Минской епархии о признании невозможным дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с Константинопольским Патриархатом.

- Выразить искреннюю сыновнюю благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за твердость в стоянии за чистоту церковных канонов и неутомимые труды в деле сохранения единства Церкви.

- Выразить братскую поддержку Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрию, епископата и всей полноте Украинской Православной Церкви и продолжить приношения сугубых молитв о даровании им помощи Божией в несении исповеднического подвига.

- Призвать духовенство и народ Божий Минской епархии беречь чистоту святой православной веры, единство Православной Церкви и твердо следовать принятому священноначалием решением. Провести в приходах Минской епархии работу по разъяснению позиции Русской Православной Церкви в связи с событиями в настоящее время в Украине.

- Продолжить возносить молитвы о скорейшем решении конфликта на земле Украины, исцеление раскола на канонической территории Украинской Православной Церкви, чтобы среди братского народа Украины воцарились мир, терпение, согласие и настоящая христианская любовь.

- Признать раскольническим сообществом так называемую Автокефальную Православную Церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Разъяснить клиру и прихожанам Минской епархии невозможность сослужения с "духовенством" указанной неканонической структуры и участия в совершаемых ею "таинствах".

Напомним, результатами Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №5309, которым упорядочила названия религиозных организаций. "За" соответствующий документ проголосовало 240 народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, церковь, Автокефалия
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