Жесткая реакция Президента предотвратила масштабную агрессию России - эксперт

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Жесткая реакция президента Украины Петра Порошенко на провокацию в Керченском проливе предотвратила масштабную агрессию со стороны России. Такое мнение у себя на странице в Facebook высказал блогер и политический эксперт Владимир Макаровский, передает УНН.

“Жесткая реакция президента предотвратила масштабную агрессию России. Спустя месяц это очевидно каждому, кто хоть немного разбирается в теме. Именно введение военного положения позволило максимально подготовить армию к защите границ, консолидировать все силы, укрепить линию обороны”, — заявил Макаровский.

Он подчеркнул личную заслугу Президента в укреплении украинской обороноспособности.

“Порошенко говорит, что теперь наши Вооруженные силы готовы в любой момент дать ответ на провокацию РФ. Все осведомленные люди знают, что в этом — во многом именно его заслуга. Он лично занимается вопросами обеспечения нашей армии, укрепления нашего оборонного потенциала. Он успешно действует на внешней арене, благодаря чему Украина имеет колоссальную поддержку всего мира”, — отметил блогер.

Владимир Макаровский также привел пример того, что международная поддержка нашей страны имеет вполне конкретное выражение.

“Эта поддержка не только на словах! Вот только сегодня Франция передала нам вертолеты, которые пойдут для нужд, в частности, Нацгвардии. Которая, напомню, как и ВСУ, работает в зоне ООС. И это — тоже результат прямых договоренностей президента с французской стороной. Также благодаря постоянным контактам Порошенко с США американские сенаторы (к слову — и демократы, и республиканцы) призвали Трампа провести “мощную многонациональную операцию по обеспечению свободы судоходства в Черном море” с целью “оперативно противодействовать военной агрессии России в Керченском проливе”, — написал эксперт.

Он отметил, что таких примеров можно привести много. И акцентировал внимание на том, что только в Украине всерьез обсуждается целесообразность введения военного положения. На западе никто не сомневается в том, что эта мера была необходима и оправдана. “Что это? Беспечность и национальный пофигизм?..” — возмутился блогер.

“Ну а тем, кого и этот аргумент не убеждает, напомню. По последним разведданным, Россия усилила свои группировки вдоль всей границы с Украиной — от Беларуси до Крыма, побережий Азовского и Черного морей, Приднестровья. Менее чем в 20 км от нашей границы — их танки. 1120 танков + 2600 — другой бронетехники. Вдумайтесь в эти цифры, перед тем как в очередной раз разглагольствовать. Очевидно, что принятые Порошенко жесткие решения более чем оправданы. И только благодаря им мы, в тылу, сейчас живем в мире”, — констатировал Владимир Макаровский.