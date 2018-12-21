Суд обязал защиту Савченко ознакомиться с материалами дела до 19 января

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Шевченковский районный суд города Киева, обязал защиту народного депутата Надежды Савченко ознакомиться с доступными материалами дела до 19 января 2019 года. Об этом написала сестра народного депутата Украины Надежды Савченко Вера Савченко на своей странице в Facebook.

"Адвокатам Надежды Савченко ограничил срок ознакомления с делом до 19.01.19", - написала сестра народного депутата Вера Савченко.

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Напомним, Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей народного депутата Украины Надежды Савченко до 15 февраля.



