Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 21 декабря 2018 15:49
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Директор Института трансплантологии: без изменения закона мы с 1 января остановим все операции
Директор Института трансплантологии: без изменения закона мы с 1 января остановим все операции
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4635
Версия для печати

Подводные лодки флота РФ проводят учения у побережья Крыма

Подводные лодки флота РФ проводят учения у побережья Крыма

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Подводные лодки Черноморского флота проводять учения в морских полигонах боевой подготовки Чёрного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, передает УНН.

"Подводные лодки Черноморского флота (ЧФ), находясь в морских полигонах боевой подготовки Чёрного моря, проводят совместное учение в соответствии с планом деятельности сил (войск) флота", - говорится в сообщении.

Так, в ведомстве отметили, что в ходе учения экипаж одной лодки будет осуществлять отрыв от слежения, а экипаж второй – максимально длительно его поддерживать.

"Учение проводится в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота и направлено на повышение уровня профессиональной подготовки личного состава. По результатам учения будет отмечена лучшая дежурная смена на каждой подводной лодке, успешнее других справившаяся с поставленной задачей", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в пятницу СМИ сообщили о том, что российский ракетный фрегат был замечен движущимся в направлении Азовского моря из Крыма.

В Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, комментируя это сообщение, заявили, что знают и мониторят всю информацию о движении российского ракетного фрегата в сторону Азовского моря.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, подводная лодка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.