Подводные лодки флота РФ проводят учения у побережья Крыма

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Подводные лодки Черноморского флота проводять учения в морских полигонах боевой подготовки Чёрного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, передает УНН.

"Подводные лодки Черноморского флота (ЧФ), находясь в морских полигонах боевой подготовки Чёрного моря, проводят совместное учение в соответствии с планом деятельности сил (войск) флота", - говорится в сообщении.



Так, в ведомстве отметили, что в ходе учения экипаж одной лодки будет осуществлять отрыв от слежения, а экипаж второй – максимально длительно его поддерживать.



"Учение проводится в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота и направлено на повышение уровня профессиональной подготовки личного состава. По результатам учения будет отмечена лучшая дежурная смена на каждой подводной лодке, успешнее других справившаяся с поставленной задачей", - сообщили в пресс-службе.



Напомним, ранее в пятницу СМИ сообщили о том, что российский ракетный фрегат был замечен движущимся в направлении Азовского моря из Крыма.



В Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, комментируя это сообщение, заявили, что знают и мониторят всю информацию о движении российского ракетного фрегата в сторону Азовского моря.