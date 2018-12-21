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Правительство начало процедуру проверки облгазов

Правительство начало процедуру проверки облгазов

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Кабинет министров Украины официально обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и государственных услуг с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства. Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"Правительство официально обратился к НКРЭКУ с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства. Это монопольная история. С монополистами нужно действовать жестко, чтобы они не выходили за пределы здравого смысла и закона. Все, кто предоставляет людям услуги, должны уважать этих людей", - написал Гройсман.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины одобрил механизм проверки облгазов.

Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.

Источник: УНН
Теги: газ, Украина, правительство, проверки
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