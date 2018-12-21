Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 21 декабря 2018 19:18
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт спрогнозировал цены на топливо
Эксперт спрогнозировал цены на топливо
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5850
Версия для печати

Почти 27 тыс. контрактников направлено в ВСУ за 2018

Почти 27 тыс. контрактников направлено в ВСУ за 2018

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В течение 2018 года военными комиссариатами Украины направлены в учебные центры и непосредственно в воинские части Вооруженных Сил Украины почти 27 тысяч кандидатов на военную службу по контракту. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, передает УНН.

"Подавляющее большинство кандидатов на военную службу по контракту, - почти 20 тыс. человек, были направлены для заключения контрактов непосредственно в воинские части - это военнообязанные, которые включены в оперативный резерв первой очереди и имеют опыт боевых действий на востоке Украины и были освобождены с военной службы не более года назад", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина впервые возглавила армию страны НАТО

Остальных кандидатов направили в учебные центры, где они заключили первые контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

Около 90% кандидатов на военную службу по контракту решили служить в боевых воинских частях сухопутных войск ВС Украины.

В ведомстве добавили, что кандидатам на военную службу по контракту из числа женщин предложены должности в боевых воинских частях, мобильных госпиталях и отдельных санитарных ротах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВСУ рассказали, выплаты получат резервисты теробороны

"Количество граждан, принятых на военную службу по контракту в воинские части Вооруженных Сил Украины в 2018 году, обеспечили надлежащую укомплектованность боевых воинских частей и подразделений", - добавили в ведомстве.

ВСУ ожидают повышения социальных стандартов для военнослужащих в 2019 году, что должно поспособствовать увеличению уровня укомплектованности боевых воинских частей Вооруженных Сил Украины и их боеспособности.

Как сообщал УНН, за последний год Министерство обороны заключило контракт с 5 тыс. резервистами

Источник: УНН
Теги: армия, ВСУ, контрактная служба, армия Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.