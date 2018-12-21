Почти 27 тыс. контрактников направлено в ВСУ за 2018

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В течение 2018 года военными комиссариатами Украины направлены в учебные центры и непосредственно в воинские части Вооруженных Сил Украины почти 27 тысяч кандидатов на военную службу по контракту. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, передает УНН.

"Подавляющее большинство кандидатов на военную службу по контракту, - почти 20 тыс. человек, были направлены для заключения контрактов непосредственно в воинские части - это военнообязанные, которые включены в оперативный резерв первой очереди и имеют опыт боевых действий на востоке Украины и были освобождены с военной службы не более года назад", - говорится в сообщении.

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Остальных кандидатов направили в учебные центры, где они заключили первые контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

Около 90% кандидатов на военную службу по контракту решили служить в боевых воинских частях сухопутных войск ВС Украины.

В ведомстве добавили, что кандидатам на военную службу по контракту из числа женщин предложены должности в боевых воинских частях, мобильных госпиталях и отдельных санитарных ротах.

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"Количество граждан, принятых на военную службу по контракту в воинские части Вооруженных Сил Украины в 2018 году, обеспечили надлежащую укомплектованность боевых воинских частей и подразделений", - добавили в ведомстве.

ВСУ ожидают повышения социальных стандартов для военнослужащих в 2019 году, что должно поспособствовать увеличению уровня укомплектованности боевых воинских частей Вооруженных Сил Украины и их боеспособности.

Как сообщал УНН, за последний год Министерство обороны заключило контракт с 5 тыс. резервистами.



