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Промпроизводство в ноябре сократилось на 0,9%

Промпроизводство в ноябре сократилось на 0,9%

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Промышленное производство в Украине в ноябре 2018 года сократилось на 0,9% по сравнению с ноябрем 2017 года. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

При этом, как сообщили в ведомстве, в соответствии с скорректированными данными в ноябре этого года (по сравнению с ноябрем прошлого года) промпроизводство уменьшилось на 0,7%, а в соответствии с октября - на 0,5%.

В январе-ноябре 2018 года по сравнению с январем-ноябрем 2017 года зафиксирован рост промышленного производства на 1,6%, в частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 2,2%, перерабатывающей - на 1,2%, снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха - 2%.

Отметим, что такие данные приведены без учета неподконтрольных Украине Донецкой и Луганской областей и оккупированного Крыма.

Напомним, в Украине промышленное производство в октябре выросло на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Госстат, производство
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