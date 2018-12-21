Список пленников Кремля пополняется чуть ли не ежедневно – Омбудсмен

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Список политзаключенных, которых удерживает РФ, увеличивается чуть ли не каждый день. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Так, сегодня Омбудсмен встретилась с главой Комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам Маргаретой Кинер Неллен и докладчиком комитета Кириякос Кирияк-Хаджияни, которые впервые с миссией приехали в Украину.

"Не обошла вниманием наших политзаключенных, которых удерживает РФ. К сожалению, чуть ли не каждый день список пополняется. Я проинформировала о недавнем задержании крымского татарина Эдема Бекирова, которого в тяжелом состоянии поместили в СИЗО и не предоставляют никакой медицинской помощи. Еще одного крымского татарина Сервера Мустафаева недавно поместили в психиатрическую больницу", – говорится в сообщении.

Денисова отметила, что украинская сторона имеет противоречивую информацию о состоянии здоровья 24 захваченных Россией украинских моряков. Она добавила, что пытается попасть к захваченным морякам, "чтобы лично увидеть их состояние и условия содержания".

"Пока таких разрешений я не получила, поэтому просила представителей Третьего Генерального Комитета ПА ОБСЕ помощи в этом вопросе", – добавила Денисова.

Напомним, Омбудсмен Людмила Денисова попросила ОБСЕ помочь в открытии КПВВ "Золотой" в Луганской области.