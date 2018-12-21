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ЕС продлил экономические санкции против РФ

ЕС продлил экономические санкции против РФ

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики на шесть месяцев. Об этом говорится на официальном сайте Совета ЕС, передает УНН.

"21 декабря 2018 года Рада продлила экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики к 31 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

"Это решение следовало по обновленной информации президента (Франции Эммануэля - ред.) Макрона и канцлера (Германии Ангелы - ред.) Меркель в Совете Европы от 13-14 декабря 2018 года о состоянии выполнения Минских соглашений, с которыми связаны санкции. Учитывая отсутствие прогресса, Европейский совет принял политическое решение о пролонгации экономических санкций против России", - пояснили в ЕС.

Совет принял такое решение сегодня единогласно, говорится в заявлении.

Мероприятия направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения. Сначала они были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России, что дестабилизируют ситуацию в Украине, и были усилены в сентябре 2014 года.

Экономические санкции, продолженные этим решением, включают:

- ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

- введение запрета на экспорт и импорт оружия;

- установление запрета на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

- ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи нефти.

В дополнение к этим экономическим санкциям в ответ на агрессию в Украине также приняты некоторые меры ЕС, в том числе:

- целевые индивидуальные ограничительные меры, а именно запрет на выдачу виз и замораживание активов, в настоящее время против 164 человек и 44 субъектов до 15 марта 2019 года;

- ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченных по территории Крыма и Севастополя, в настоящее время до 23 июня 2019 года.

Напомним, 17 декабря послы 28 стран-членов ЕС утвердили продление на полгода экономических санкций против России.

Ранее, 13 декабря, лидеры ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России еще на полгода - до 31 июля 2019 года. Таким образом, утверждение продления действия этих санкций 17 декабря формализует договоренности на саммите ЕС 13 декабря. Их еще предстоит утвердить Совету ЕС на уровне министров.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
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