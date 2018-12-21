В Барселоне произошло столкновение полиции с сепаратистами, есть задержанные

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Испанская полиция столкнулась с каталонским сепаратистами, которые заблокировали дороги в Барселоне в связи с проведением встречи правительств Испании и Каталонии. Правоохранители арестовали 11 протестующих, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Сторонники независимости Каталонии от Испании баррикадировали улицы города и окрестностей шинами и шагали под национальными флагами. Отмечается, что во время протестов сепаратисты сожгли портрет Короля Филиппа IV. От столкновений с полицией пострадали 32 человека.

Протестующие жалуются на отсутствие прогресса после незаконного референдума и провозглашения независимости в 2017 году. "Мы ничего не достигли. Нас только больше репрессируют. Никто не хочет насилия, но люди устали", - рассказал 44-летний протестант Ян Толл.

Ранее сообщалось, что сепаратисты начали протесты из-за встречи правительств Испании и Каталонии, на которой должны были обсудить углубление автономии региона.

Как сообщал УНН, председатель правительства Каталонии Ким Торра объявил о начале 48-часовой "голодной забастовки" в поддержку каталонских политиков, которые находятся в заключении.

Напомним, в сентябре каталонский лидер заявил о намерении возобновить кампанию по отделению региона от Испании , отказавшись от предложения центрального правительства в Мадриде провести референдум по углублению автономии.