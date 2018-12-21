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На время военного положения в Херсоне ограничили продажу алкоголя

На время военного положения в Херсоне ограничили продажу алкоголя

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Херсоне запретили продажу алкоголя в радиусе 300 метров от мест нахождения военных и пограничных служб с 18:00 до 9:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета.

"Согласно решению сессии горсовета, которое приняли сегодня, в Херсоне установлен запрет на продажу алкоголя с 18:00 до 9:00 ежедневно, учитывая выходные дни и праздники, субъектами хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность в торговых объектах (кроме заведений ресторанного хозяйства), расположенных в радиусе 300 м от мест нахождения военных и пограничных служб в Херсоне", – говорится в сообщении.

Отмечено, что запрет действует на период правового режима военного положения.

Напомним, в связи с российским вооруженным нападением и захватом украинских военных катеров в районе Керченского пролива в 10 областях Украины, в частности в Херсонской, введено военное положение до 26 декабря.

Источник: УНН
Теги: алкоголь, Херсон и Херсонская область, запрет, продажа
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