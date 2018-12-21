"Нафтогаз" снизил цены на газ в январе для промышленности на 3%

КИЕВ. 21 декабря. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" опубликовал ценовые предложения на природный газ для промышленности на январь 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК, передает УНН.

Как рассказали в "Нафтогазе", в частности, в январе, в зависимости от объемов закупки и формы оплаты, потребители будут получать газ по цене 9019 - 9 861,00 грн за 1 тыс.куб. м (без НДС).

В ведомстве добавили, что по сравнению с ценами на декабрь 2018 года, в январе 2019 года цены будут уменьшены в среднем на 3%.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" уменьшил стоимость газа на декабрь для промышленных потребителей на 16,5-17% - до 9 294,00 - 10 150,00 грн за тысячу кубометров (без НДС).