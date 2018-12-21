Раде предлагают изменить текст гимна Украины
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Верховной Раде Украины предлагают изменить текст Государственного Гимна Украины. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Верховной рады Украины, передает УНН.
Автор петиции предлагает утвердить новый текст следующего содержания:
"Процвітає України і слава, і воля
Вже нам, браття Українці, усміхнулась доля
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо Ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття, козацького роду.
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє,
Бо у нашій Україні доленька квітніє.
А завзята, праця щира всіх нас об’єднає,
Пісня волі в Україні гучніше лунає.
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття, козацького роду."
Петиция зарегистрирована 10 декабря и по состоянию на 21 декабря набрала 4 подписи с 25000 необходимых. Инициатором указанный Гудий Андрей Викторович. Последним днем сбора подписей будет 10 марта 2019 года.
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