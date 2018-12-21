Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 21 декабря 2018 20:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт спрогнозировал цены на топливо
Эксперт спрогнозировал цены на топливо
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
78135
Версия для печати

Раде предлагают изменить текст гимна Украины

Раде предлагают изменить текст гимна Украины

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Верховной Раде Украины предлагают изменить текст Государственного Гимна Украины. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Верховной рады Украины, передает УНН.

Автор петиции предлагает утвердить новый текст следующего содержания:

"Процвітає України і слава, і воля
Вже нам, браття Українці, усміхнулась доля
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо Ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття, козацького роду.
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє,
Бо у нашій Україні доленька квітніє.
А завзята, праця щира всіх нас об’єднає,
Пісня волі в Україні гучніше лунає.
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття, козацького роду."

Петиция зарегистрирована 10 декабря и по состоянию на 21 декабря набрала 4 подписи с 25000 необходимых. Инициатором указанный Гудий Андрей Викторович. Последним днем сбора подписей будет 10 марта 2019 года.

Как сообщал УНН, украинцы предлагают урезать зарплату нардепов до уровня минимальной пенсии.

Источник: УНН
Теги: ВР, гимн, Украина, петиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.