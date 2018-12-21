Благодаря своим детям американец выиграл в скретч-лотерею 150 тыс. долларов

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Житель американского штата Северная Каролина выиграл 150 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

Имя победителя — Трэвис Порч. Счастливчик приобрел два лотерейных скретч-билета в одном из магазинов города Сафолк. Он ехал со своей семьей на отдых, но остановился в “7-Eleven ”, чтобы отвести своих детей в уборную. Первый билет принес ему выигрыш в 15 долл., второй — в 150 тыс. долл.

Новоиспеченный счастливчик планирует погасить часть ипотеки. Остальные деньги он решил отложить “на будущее”.

Напомним, один из предыдущих победителей популярной украинской лотереи “Лото-Забава” Александр Гречко планирует инвестировать выигрыш в развитие и обучение своей 6-летней дочери.

На оставшиеся деньги хочет купить себе жилье.

Отметим, что благодаря лотереи “Лото-Забава” миллионерами и мультимиллионерами в этом году уже стал 31 украинец.