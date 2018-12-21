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Боевики сегодня трижды обстреливали позиции ООС на Донбассе, потерь нет

Боевики сегодня трижды обстреливали позиции ООС на Донбассе, потерь нет

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня совершили три обстрелы позиций украинских военных на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил, передает УНН.

"В течение суток, по состоянию на 18.00, российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 1 случай применения вооружения, запрещенного минского соглашениями ... Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - сообщили в пресс-центре.

Как рассказали в штабе, враг применил минометы 120 мм по позициям Объединенных сил в районе Крымского на луганском направлении.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов: Чермалык, Лебединский на Мариупольском направлении", - отметили в пресс-центре.

Наши подразделения, которые обороняются, подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

Напомним, за минувшие сутки боевики осуществили 8 обстрелов позиций украинских военных, есть раненный военный ВСУ.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, ООС
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