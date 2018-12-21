Мессенджер Slack блокирует пользователей за посещение Крыма

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Мессенджер для корпоративных коммуникаций Slack начал блокировать пользователей после посещения стран и регионов, попавших под санкции США. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Уведомления о блокировках Slack разослал пользователям 20 декабря. Ограничение касается учётных записей, связанных с Кубой, Ираном, Северной Кореей и аннексированным Крымом. Аккаунты пользователей блокируют без предупреждения.

Сайт TechCrunch отмечает, что ограничения касаются пользователей бесплатных групп Slack. Доступ к услугам мессенджера для платных пользователей пока не ограничили.

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На блокировку сервиса пожаловался, в частности, гражданин Ирана, проживающий в Канаде. Он предположил, что его забанили из-за его происхождения, так как в компании, где он работает, больше нет выходцев из Ирана.

Также поступают сообщения о блокировках от компаний, чьи сотрудники посещали Крым. Блокировки затронули и тех, кто рассказывал в соцсетях о поездках в Иран.

При этом некоторые пользователи соцсетей утверждают, что были заблокированы, несмотря на то, что никогда не посещали регионы из ограничительного списка США и не работали с представителями этих стран.