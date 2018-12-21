Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 21 декабря 2018 22:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт посоветовала, как выбрать идеальный подарок для ребенка под елку
Эксперт посоветовала, как выбрать идеальный подарок для ребенка под елку
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5115
Версия для печати

Мессенджер Slack блокирует пользователей за посещение Крыма

Мессенджер Slack блокирует пользователей за посещение Крыма

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Мессенджер для корпоративных коммуникаций Slack начал блокировать пользователей после посещения стран и регионов, попавших под санкции США. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Уведомления о блокировках Slack разослал пользователям 20 декабря. Ограничение касается учётных записей, связанных с Кубой, Ираном, Северной Кореей и аннексированным Крымом. Аккаунты пользователей блокируют без предупреждения.

Сайт TechCrunch отмечает, что ограничения касаются пользователей бесплатных групп Slack. Доступ к услугам мессенджера для платных пользователей пока не ограничили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США внесли в санкционный список "Петрова и Боширова"

На блокировку сервиса пожаловался, в частности, гражданин Ирана, проживающий в Канаде. Он предположил, что его забанили из-за его происхождения, так как в компании, где он работает, больше нет выходцев из Ирана.

Также поступают сообщения о блокировках от компаний, чьи сотрудники посещали Крым. Блокировки затронули и тех, кто рассказывал в соцсетях о поездках в Иран.

При этом некоторые пользователи соцсетей утверждают, что были заблокированы, несмотря на то, что никогда не посещали регионы из ограничительного списка США и не работали с представителями этих стран.

Источник: УНН
Теги: санкции, Крым
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.