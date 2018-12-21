Четверо украинок финишировали в топ-15 спринта Кубка мира по биатлону

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В чешском городе Нове-Место женским спринтом продолжился третий этап Кубка мира по биатлону, передает корреспондент УНН.

Практически каждая из украинок навязала соперницам борьбу за высокие места. Перед вторым огневым рубежом Вита Семеренко претендовала на медаль высшей пробы имея солидный запас времени, однако промах при последней попытке отбросил ее на финише только на 7-ю строчку (1) +31,4 с.

Также высокие результаты продемонстрировала Анастасия Меркушина (0) - 13, Валентина Семеренко (0) - 14 и Елена Пидгрушная (1) - 15. Кроме того Юлия Джима стала 41-й (1).

Победительницей гонки стала норвежка Ройселани (0). Второй стала дебютантка нынешнего сезона немка Дальмайер (1) +4,5 с. Бронзовым призером стала словенка Паулина Фиалкова (1).

Добавим, завтра в Нове-Место пройдут две гонки преследования.

Напомним, трое украинцев заработали очки в стартовой гонке третьего этапа КС по биатлону.