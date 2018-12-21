Уже 19 захваченных украинских моряков в Москве назвали себя военнопленными

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Уже 19 захваченных украинских моряков, содержащихся в московских СИЗО, назвали себя военнопленными. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Уже 19 украинских моряков признали себя военнопленными и требуют соответствующего обращения от российских властей в соответствии с Женевской конвенции", - отметил адвокат.

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Как сообщал УНН, в четверг, 20 декабря, самому младшему из захваченных россиянами у Керченского пролива украинских моряков Андрею Эйдеру исполнилось 19 лет.



25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.



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