Шепелева перевели из изолятора СБУ в киевский ИВС

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Бывшего народного депутата Александра Шепелева, подозреваемого в совершении ряда преступлений, сегодня по неизвестным причинам перевели из следственного изолятора Службы безопасности в киевский изолятор временного содержания. Об этом сообщил УНН его адвокат Денис Аникин.

"Сегодня по неизвестным причинам Шепелева перевели из СИЗО СБУ в киевский ИВС", - сказал Аникин.

Адвокат рассказал, что сегодня приехал на Аскольдов переулок, где находится СИЗО СБУ, к своему подзащитному, но оказалось, что его там уже нет. Впоследствии адвокату удалось узнать, что Шепелева перевели в киевский изолятор временного содержания.

"Как потом выяснилось, его (Шепелева - ред.) привезли в ИВС. Ему там стало плохо, вызвали "скорую". В ИВС его не приняли и его с вещами, телевизорами, обогревателями и другим повезли в суд. Он был на суде с пакетами. После суда была и скорая помощь. Его не госпитализируют, хотя, по протоколам МОЗ, должна была быть госпитализация. Суд никак не реагирует. И его привозят в ИВС, где невозможно никаким образом оказывать медицинскую помощь. В суд вызвали "скорую", - рассказал он.

При этом адвокат отметил, что в отличие от СИЗО СБУ в ИВС нет врача.

Аникин также сообщил, что Шепелева поместили в камеру, где курят.

Кроме того, адвокат сообщил, что завтра в 9:00 Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении содержания под стражей Шепелева.

Напомним, Шепелева обвиняли в причастности к хищению средств "Родовид банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации хищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315 300 000 грн в марте-мае 2009 года. Кроме того, его подозревают и в участии в покушении на убийство.

9 февраля 2018 года Служба безопасности Украины задержала Шепелева.

По данным ГПУ, его подозревают в организации покушения на убийство экс-владельца "Родовид банка" Сергея Дядечко в 2012 году, а также в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году.

Также Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование в отношении Шепелева по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).