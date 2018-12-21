В Дании обязали к рукопожатию при получении гражданства
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Парламент Дании 20 декабря одобрил закон, обязывающий пожимать руку бургомистра во время церемонии получения гражданства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
“Если вы приезжаете в Данию, где существует традиция пожимать друг другу руки в знак приветствия, то игнорировать эту традицию неуважительно. Если кто-то не способен на такой простой и однозначный жест, ему нечего становиться гражданином Дании”, - заявил Мартин Хенриксен, член парламента от ультраправой Датской народной партии, которая лоббировала принятие закона.
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Принятие закона о рукопожатие вызвало критику со стороны местных властей, которые проводят церемонии получения гражданства.
“Заставлять кого-то к физическому контакту противоречит моим убеждениям”, — заявил бургомистр коммуны Оберте Томас Андресен. Он не стал скрывать, что попытается обойти закон, например, будет приглашать на церемонию коллег-женщин. Глава коммуны Мариагерферд Могенс Йесперсен заявил, что будет принимать от потенциальных граждан кивок или поклон, если те откажутся пожать ему руку.
Добавляют, что закон разработали из-за иммигрантов-мусульман. Также в 2016 году полиция получила право изымать деньги и ценности у приезжих, чтобы покрыть расходы на их прием и содержание. С мая 2018 женщин стали штрафовать на сумму от одной до 10000 крон (1530 долларов) за ношение бурки в общественных местах.
Как сообщал УНН, МВД России намерено упростить получение гражданства РФ для украинцев.