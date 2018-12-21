Президент о санкциях против РФ: настоящая битва еще впереди

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение ЕС о продлении экономических и секторальных санкций против Российской Федерации. По его мнению, настоящая битва еще впереди, ведь Россия готовится к следующему избирательному году. Об этом Президент написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Во время переговоров на полях Европейского Совета на прошлой неделе верил, что проукраинское единство в ЕС остается непоколебимым, а цена агрессии для Кремля и дальше будет расти", - отметил Глава государства, напомнив о своем недавнем визите в институты Европейского Союза в Брюсселе и встречах с руководством ЕС и НАТО.

"Однако, настоящая битва еще впереди, потому что Кремль активно готовится к следующему избирательному году, а именно попытки реванша в Украине и создания Европы альтернативных ценностей", - подчеркнул Президент.

Порошенко подчеркнул, что "нужно укреплять наше единство и солидарность во имя мира и безопасности на европейском континенте".

Напомним, Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики на шесть месяцев.