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Солнечные и ветровые станции значительно нарастили производство электроэнергии

Солнечные и ветровые станции значительно нарастили производство электроэнергии

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Украине в ноябре было произведено 14,6 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 4,3% больше, чем в ноябре 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

По информации ведомства, больше всего электроэнергии выработали украинские АЭС. В частности, в ноябре - 8 млрд кВ-ч, что на 12,1% больше, чем в ноябре прошлого года, а в январе-ноябре - 76,3 млрд кВт-ч или на 2% меньше, чем в прошлом году.

Теплоэлектростанции выработали в ноябре 5,7 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 0,7% меньше, а за 11 месяцев - 53,8 млрд кВт-ч или на 0,2% меньше, чем в прошлом году.

Гидроэлектростанции в годовом измерении сократили производство электроэнергии на 25,7% - до 0,7 млрд кВт-ч, а в январе-ноябре - 11,3% (на 21,6% больше).

При этом солнечные электростанции сгенерировали в ноябре по сравнению с ноябрем 2017 года на 47,3% больше электроэнергии - до 20 млн кВт-ч, в январе-ноябре - на 34,8% - до 0,7 млрд кВт-час.

Ветровые электростанции выработали в ноябре 100 млн кВт-ч, что на 27,6% больше, чем в ноябре прошлого года. А в январе-ноябре - 1 млрд кВт-ч или на 15,1% больше, чем в прошлом году.

Напомним, по информации СМИ, осенью этого года тайно было заключено соглашение с российской компанией "ТВЭЛ", которая продлевает контракт на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС до 2025 года.

Источник: УНН
Теги: АЭС, Украина, Госстат, электроэнергия
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