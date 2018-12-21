ООН разместит свои войска в Йемене

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Совет Безопасности ООН единогласно принял британскую резолюцию по размещению дополнительных сил организации в Йемене для контроля за прекращением огня в Ходейде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, Совет Безопасности наделяет генерального секретаря ООН полномочиями "дислоцировать в течение 30 дней с момента принятия резолюции группу по мониторингу и поддержки выполнения договоренностей, достигнутых (йеменскими сторонами - ред.) в Стокгольме", в том числе по выполнению режима прекращения огня в Ходейде.

Кроме того, в резолюции предусматривается, что для ее выполнения ООН будет учреждена специальная комиссия, которая предоставит отчет о ситуации в Йемене через неделю.

Совет Безопасности "просит генерального секретаря представить свои предложения до 31 декабря 2018 года по тому, как ООН может поддержать выполнение стокгольмских договоренностей, включая мониторинговые операции по прекращению огня и отвода сил в районе города и порта Ходейда ..., усиление присутствия ООН в Ходейде и двух расположенных на Красном море портах Салиф и Рас-Исе, предоставление отчетов Совету Безопасности на еженедельной основе", - отмечается в ее установочные части.

Документ также содержит пункты по гуманитарному содействие Йемена, включая задачи по устранению бюрократических препятствий для предоставления топлива и других товаров гуманитарной необходимости.

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Как сообщили изданию дипломатические источники, в ходе консультаций по резолюции особые разногласия возникли между делегациями Великобритании и США, однако в итоге устраивает всех документ все же был согласован, благодаря чему Совбеза удалось сохранить единство по йеменского вопрос.

Как сообщал УНН, по меньшей мере четыре взрыва прогремели в йеменском городе Ходейда через сутки после вступления в силу перемирия между правительством Йемена и мятежным движением "Ансар Аллах".

Напомним, Сенат Конгресса США в среду принял резолюцию, содержащую призыв к президенту США Дональда Трампа прекратить любую военную поддержку участникам вооруженного конфликта в Йемене.