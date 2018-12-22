Определились обладатели премии "Спортивное созвездие-2018"

КИЕВ. 22 декабря. УНН. На главной спортивной арене страны НСК "Олимпийский" состоялась торжественная церемония лучших спортсменов, тренеров и спортивных деятелей Украины - "Спортивное созвездие Украины", сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.

Уже традиционно были определены лауреаты в номинациях: "Мировое признание", "За преданность делу", "Лучший организатор спортивного мероприятия 2018", "Команда 2018 года", "Тренер 2018 года" и "Чемпион 2018 года".

В номинации "Мировое признание" награду получили две спортсменки - Лариса Соловьева, первая в истории четырехкратная чемпионка Всемирных игр, 8-кратная чемпионка мира по пауэрлифтингу, и Дария Билодид, самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо Украины, первый номер (до 48 кг) в мировом рейтинге Международной федерации дзюдо в 2018 году.

Отличием "Команда 2018" среди неолимпийцив была награждена Национальная сборная Украины по подводному спорту, среди олимпийских видов спорта сборная команды Украины по академической гребле, а также женская сборная по фехтованию на колясках.

В номинации "Чемпион 2018" победителями стали:

• Елизавета Мерешко - заслуженный мастер спорта Украины по плаванию - многократная чемпионка и призер Европы и мира, рекордсменка по паралимпийского плавания

• Виталий Лукьяненко - заслуженный мастер спорта Украины, уникальный спортсмен национальной паралимпийской сборной команды Украины по зимним видам спорта, победитель и призер ХИИ зимних Паралимпийских игр

• Олег Приймачов - тайский боксер, заслуженный мастер спорта Украины, двукратный чемпион мира и Европы

• Людмила Темная - мастер спорта Украины международного класса по ушу, серебряный призер и трехкратная бронзовая призерка чемпионата Европы 2018 года, двукратная чемпионка мира и серебряный призер чемпионата мира 2018 года

• Александр Абраменко - 18 февраля 2018 спортсмен получил золотую медаль и стал первым олимпийским чемпионом по фристайлу в составе сборной Украины

• Елена Костевич - многократные победитель и призер Финалов и этапов Кубка мира, Рекордсменка Европы и мира 2018 по пулевой стрельбе.

Отметим, что в борьбе за звание "Тренер 2018" победу праздновала Виктория Дикина (наставник сборной Украины по боулингу среди спортсменов с нарушением слуха), Виктор Налейкин (по пауэрлифтингу) и Энвер Аблаев (наставник сборной по фристайлу).