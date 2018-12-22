Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 22 декабря 2018 03:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт посоветовала, как выбрать идеальный подарок для ребенка под елку
Эксперт посоветовала, как выбрать идеальный подарок для ребенка под елку
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3195
Версия для печати

"Суд" в Севастополе отклонил апелляционные жалобы украинских пленных моряков

"Суд" в Севастополе отклонил апелляционные жалобы украинских пленных моряков

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил 9 апелляционных жалоб от украинских пленных моряков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на журналиста Антона Наумлюка в Facebook.

Суд лишь сократил на один день их срок пребывания под стражей.

“Суд первой инстанции арестовал всех военнослужащих до 25 января 2019 года, а Верховный суд Крыма только исправил технической ошибки, сократив время под стражей на один день. В остальном, решение о мере пресечения оставили в силе”, — отметил Наумлюк.

Наумлюк добавил, что моряков обвиняют в незаконном пересечении Российского государственного границы, за что им грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил под арестом еще одного захвачено 25 ноября у берегов Крыма украинского военного моряка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд в оккупированном Крыму оставил под арестом трех украинских моряков

25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека — военные моряки и сотрудники СБУ.

Украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Крым, Украина, моряки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.