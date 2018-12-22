"Суд" в Севастополе отклонил апелляционные жалобы украинских пленных моряков

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил 9 апелляционных жалоб от украинских пленных моряков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на журналиста Антона Наумлюка в Facebook.

Суд лишь сократил на один день их срок пребывания под стражей.

“Суд первой инстанции арестовал всех военнослужащих до 25 января 2019 года, а Верховный суд Крыма только исправил технической ошибки, сократив время под стражей на один день. В остальном, решение о мере пресечения оставили в силе”, — отметил Наумлюк.

Наумлюк добавил, что моряков обвиняют в незаконном пересечении Российского государственного границы, за что им грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил под арестом еще одного захвачено 25 ноября у берегов Крыма украинского военного моряка.

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25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека — военные моряки и сотрудники СБУ.

Украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.