США выделят ВМС Украины 10 млн долларов

КИЕВ. 22 декабря. УНН. США выделят Украине дополнительные 10 млн долларов на укрепление потенциала военно-морских сил после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

“Соединенные Штаты призывают Россию немедленно вернуть Украине задержаны корабли и арестованных украинских моряков, держать Керченский пролив и Азовское море открытыми для транзита в украинские порты и из них, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая ее территориальные воды”, — говорится в заявлении.

В Госдепе также отметили, что Великобритания и Литва тоже намерены увеличить свою помощь Киеву в сфере безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волкер рассказал о первом транше военной помощи Украине от США

Напомним, вслед за палатой представителей, сенат США поддержал выделение 250 млн долл. помощи для безопасности Украины со средствами на летальное оружие в законе о “Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны”.