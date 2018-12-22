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США выделят ВМС Украины 10 млн долларов

США выделят ВМС Украины 10 млн долларов

КИЕВ. 22 декабря. УНН. США выделят Украине дополнительные 10 млн долларов на укрепление потенциала военно-морских сил после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

“Соединенные Штаты призывают Россию немедленно вернуть Украине задержаны корабли и арестованных украинских моряков, держать Керченский пролив и Азовское море открытыми для транзита в украинские порты и из них, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая ее территориальные воды”, — говорится в заявлении.

В Госдепе также отметили, что Великобритания и Литва тоже намерены увеличить свою помощь Киеву в сфере безопасности.

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Напомним, вслед за палатой представителей, сенат США поддержал выделение 250 млн долл. помощи для безопасности Украины со средствами на летальное оружие в законе о “Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны”.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, моряки, Азовское море, финансовая помощь
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