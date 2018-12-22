НАПК проверит декларацию мэра Конотопа
Артем Семенихин
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило результаты проверок деклараций 10-ти человек, среди которых народный депутат и судьи, а также продолжило на 30 дней проверку деклараций в отношении 20 чиновников, среди которых мэр города Конотоп в Сумской области Артем Семенихин. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило результаты полных проверок деклараций 10-ти человек. Решение об этом принятые на заседании сегодня”, — говорится в сообщении.
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Так, результаты проверок утверждении относительно деклараций поданных такими лицами:
- Вороновской Ольгой Васильевной, заместителем главного бухгалтера централизованной бухгалтерии отдела образования Селидовского городского совета Донецкой области, за 2016 год.
- Караберовым Владимиром Ильичом, депутатом Мангушского районного совета Донецкой области, за 2016 год.
- Мищенко Олегом Викторовичем, директором департамента регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Киевской областной государственной администрации, за 2015 и 2016 годы.
- Омеляновичем Денисом Сергеевичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.
- Cасевичем Александром Михайловичем, судьей Львовского окружного административного суда, за 2015-2017 годы.
- Севастьяновым Владимиром Валентиновичем, директором ГП “Научно-исследовательский институт ”Гелий", за 2016 год.
- Сенюком Олегом Владимировичем, военным прокурором Западного региона Украины, за 2016 год.
- Сидоренко Юрием Сергеевичем, директором Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета, за 2016 и 2017 годы.
- Хмельниковым Артемом Александровичем, депутатом Днепровского городского совета, за 2016 год.
- Яценко Алексеем Михайловичем, судьей Цюрупинского районного суда Херсонской области, за 2015 год.
Решение о проведении полных проверок деклараций в отношении 9-ти из указанных должностных лиц были приняты на основании обращений о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, содержащих фактические данные, которые могут быть проверены. Такие сообщения были получены от правоохранительных органов (в отношении 3-х человек), общественных организаций (в отношении 3-х человек) и физических лиц-обличителей (в отношении 3-х человек).
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Так, по результатам проведения проверок была подтверждена информацию о возможном отображении недостоверных сведений в декларациях 5-ти должностных лиц, частично информация подтвердилась по одному лицу. Относительно троих должностных лиц сведения подтверждены не были.
Кроме того, Национальное агентство приняло решение о продлении на дополнительные 30 календарных дней срока полной проверки деклараций, предоставленных:
- Воликом Иваном Николаевичем, судьей Высшего хозяйственного суда Украины, за 2015 год.
- Волковым Александром Кузьмичом, начальником Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Луганской области, за 2017 год.
- Глущенко Яной Борисовной, судьей Киевского апелляционного административного суда, за 2017 год.
- Денисенко Ольгой Павловной, прокурором Киевской местной прокуратуры № 8, за 2017 год.
- Дубининой Владленой Геннадиевной, проректором по научно-педагогической работе Одесского национального медицинского университета, за 2017 год.
- Климовым Денисом Сергеевичем, прокурором Киевской местной прокуратуры № 8, за 2017 год.
- Кривохатько Вадимом Викторовичем, народным депутатом Украины, за 2016 и 2017 годы.
- Кужелем Владимиром Ивановичем, председателем Коломакского районного совета Харьковской области, за 2017 год.
- Лебедевым Борисом Викторовичем, председателем Новопсковского районного совета Луганской области, за 2015-2017 годы.
- Луцюком Павлом Сергеевичем, членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины, за 2016 и 2017 годы.
- Нимченко Василием Ивановичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015-2017 годы.
- Половинкиным Борисом Александровичем, судьей Апелляционного суда Донецкой области, за 2015-2017 годы.
- Прокудиным Александром Сергеевичем, заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, за 2016 и 2017 годы.
- Савченко Игорем Владимировичем, заместителем начальника отдела по борьбе с незаконным перемещением наркотиков и оружия управления по борьбе с таможенными правонарушениями Луганской таможни ГФС, за 2015 год.
- Семенихиным Артемом Юрьевичем, городским головой города Конотоп Сумской области, за 2016 год.
- Сенченко Александром Олеговичем, председателем Новомиргородской районной государственной администрации Кировоградской области, за 2015-2017 годы.
- Холодом Евгением Николаевичем, первым заместителем председателя Полтавского областного совета, за 2017 год.
- Чернеевым Сергеем Михайловичем, следователем следственного отдела Шевченковского отделения полиции Приморского отдела полиции в г. Одесса ГУНП в Одесской области, за 2017 год.
- Чубенко Ириной Васильевной, начальником отдела аналитического обеспечения Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, за 2016 и 2017 годы.
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Напомним, 20 декабря НАПК сообщило о наличии признаков уголовного преступления в декларациях трех должностных лиц и народного депутата Украины Евгения Геллера.