НАПК проверит декларацию мэра Конотопа

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило результаты проверок деклараций 10-ти человек, среди которых народный депутат и судьи, а также продолжило на 30 дней проверку деклараций в отношении 20 чиновников, среди которых мэр города Конотоп в Сумской области Артем Семенихин. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило результаты полных проверок деклараций 10-ти человек. Решение об этом принятые на заседании сегодня”, — говорится в сообщении.

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Так, результаты проверок утверждении относительно деклараций поданных такими лицами:

Вороновской Ольгой Васильевной, заместителем главного бухгалтера централизованной бухгалтерии отдела образования Селидовского городского совета Донецкой области, за 2016 год.

заместителем главного бухгалтера централизованной бухгалтерии отдела образования Селидовского городского совета Донецкой области, за 2016 год. Караберовым Владимиром Ильичом, депутатом Мангушского районного совета Донецкой области, за 2016 год.

депутатом Мангушского районного совета Донецкой области, за 2016 год. Мищенко Олегом Викторовичем, директором департамента регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Киевской областной государственной администрации, за 2015 и 2016 годы.

директором департамента регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Киевской областной государственной администрации, за 2015 и 2016 годы. Омеляновичем Денисом Сергеевичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.

народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы. Cасевичем Александром Михайловичем, судьей Львовского окружного административного суда, за 2015-2017 годы.

судьей Львовского окружного административного суда, за 2015-2017 годы. Севастьяновым Владимиром Валентиновичем, директором ГП “Научно-исследовательский институт ”Гелий", за 2016 год.

директором ГП “Научно-исследовательский институт ”Гелий", за 2016 год. Сенюком Олегом Владимировичем, военным прокурором Западного региона Украины, за 2016 год.

военным прокурором Западного региона Украины, за 2016 год. Сидоренко Юрием Сергеевичем, директором Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета, за 2016 и 2017 годы.

директором Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета, за 2016 и 2017 годы. Хмельниковым Артемом Александровичем, депутатом Днепровского городского совета, за 2016 год.

депутатом Днепровского городского совета, за 2016 год. Яценко Алексеем Михайловичем, судьей Цюрупинского районного суда Херсонской области, за 2015 год.

Решение о проведении полных проверок деклараций в отношении 9-ти из указанных должностных лиц были приняты на основании обращений о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, содержащих фактические данные, которые могут быть проверены. Такие сообщения были получены от правоохранительных органов (в отношении 3-х человек), общественных организаций (в отношении 3-х человек) и физических лиц-обличителей (в отношении 3-х человек).

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Так, по результатам проведения проверок была подтверждена информацию о возможном отображении недостоверных сведений в декларациях 5-ти должностных лиц, частично информация подтвердилась по одному лицу. Относительно троих должностных лиц сведения подтверждены не были.

Кроме того, Национальное агентство приняло решение о продлении на дополнительные 30 календарных дней срока полной проверки деклараций, предоставленных:

Воликом Иваном Николаевичем, судьей Высшего хозяйственного суда Украины, за 2015 год.

судьей Высшего хозяйственного суда Украины, за 2015 год. Волковым Александром Кузьмичом, начальником Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Луганской области, за 2017 год.

начальником Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Луганской области, за 2017 год. Глущенко Яной Борисовной, судьей Киевского апелляционного административного суда, за 2017 год.

судьей Киевского апелляционного административного суда, за 2017 год. Денисенко Ольгой Павловной, прокурором Киевской местной прокуратуры № 8, за 2017 год.

прокурором Киевской местной прокуратуры № 8, за 2017 год. Дубининой Владленой Геннадиевной, проректором по научно-педагогической работе Одесского национального медицинского университета, за 2017 год.

проректором по научно-педагогической работе Одесского национального медицинского университета, за 2017 год. Климовым Денисом Сергеевичем, прокурором Киевской местной прокуратуры № 8, за 2017 год.

прокурором Киевской местной прокуратуры № 8, за 2017 год. Кривохатько Вадимом Викторовичем, народным депутатом Украины, за 2016 и 2017 годы.

народным депутатом Украины, за 2016 и 2017 годы. Кужелем Владимиром Ивановичем, председателем Коломакского районного совета Харьковской области, за 2017 год.

председателем Коломакского районного совета Харьковской области, за 2017 год. Лебедевым Борисом Викторовичем, председателем Новопсковского районного совета Луганской области, за 2015-2017 годы.

председателем Новопсковского районного совета Луганской области, за 2015-2017 годы. Луцюком Павлом Сергеевичем, членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины, за 2016 и 2017 годы.

членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины, за 2016 и 2017 годы. Нимченко Василием Ивановичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015-2017 годы.

народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015-2017 годы. Половинкиным Борисом Александровичем, судьей Апелляционного суда Донецкой области, за 2015-2017 годы.

судьей Апелляционного суда Донецкой области, за 2015-2017 годы. Прокудиным Александром Сергеевичем, заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, за 2016 и 2017 годы.

заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, за 2016 и 2017 годы. Савченко Игорем Владимировичем, заместителем начальника отдела по борьбе с незаконным перемещением наркотиков и оружия управления по борьбе с таможенными правонарушениями Луганской таможни ГФС, за 2015 год.

заместителем начальника отдела по борьбе с незаконным перемещением наркотиков и оружия управления по борьбе с таможенными правонарушениями Луганской таможни ГФС, за 2015 год. Семенихиным Артемом Юрьевичем, городским головой города Конотоп Сумской области, за 2016 год.

городским головой города Конотоп Сумской области, за 2016 год. Сенченко Александром Олеговичем, председателем Новомиргородской районной государственной администрации Кировоградской области, за 2015-2017 годы.

председателем Новомиргородской районной государственной администрации Кировоградской области, за 2015-2017 годы. Холодом Евгением Николаевичем, первым заместителем председателя Полтавского областного совета, за 2017 год.

первым заместителем председателя Полтавского областного совета, за 2017 год. Чернеевым Сергеем Михайловичем, следователем следственного отдела Шевченковского отделения полиции Приморского отдела полиции в г. Одесса ГУНП в Одесской области, за 2017 год.

следователем следственного отдела Шевченковского отделения полиции Приморского отдела полиции в г. Одесса ГУНП в Одесской области, за 2017 год. Чубенко Ириной Васильевной, начальником отдела аналитического обеспечения Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, за 2016 и 2017 годы.

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Напомним, 20 декабря НАПК сообщило о наличии признаков уголовного преступления в декларациях трех должностных лиц и народного депутата Украины Евгения Геллера.